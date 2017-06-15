فنيانوس: المطار غير مكشوف أمنيا والحكومة قررت أن نأتي بتجهيزات جديدة لتتماشى مع الشؤون الأمنية وسيكون هناك آلات تحمل باليد وسيارات تجول بالمطار بداخلها تجهيزات تؤشر ما اذا كان هناك مواد متفجرة أو ملتهبة