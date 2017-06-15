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15 حزيران 2017
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فنيانوس: المطار غير مكشوف أمنيا والحكومة قررت أن نأتي بتجهيزات جديدة لتتماشى مع الشؤون الأمنية وسيكون هناك آلات تحمل باليد وسيارات تجول بالمطار بداخلها تجهيزات تؤشر ما اذا كان هناك مواد متفجرة أو ملتهبة

فنيانوس: المطار غير مكشوف أمنيا والحكومة قررت أن نأتي بتجهيزات جديدة لتتماشى مع الشؤون الأمنية وسيكون هناك آلات تحمل باليد وسيارات تجول بالمطار بداخلها تجهيزات تؤشر ما اذا كان هناك مواد متفجرة أو ملتهبة Lebanon, news ,lbci ,أخبار أمنيا,مكشوف,المطار,فنيانوس,
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فنيانوس: المطار غير مكشوف أمنيا والحكومة قررت أن نأتي بتجهيزات جديدة لتتماشى مع الشؤون الأمنية وسيكون هناك آلات تحمل باليد وسيارات تجول بالمطار بداخلها تجهيزات تؤشر ما اذا كان هناك مواد متفجرة أو ملتهبة
 
 
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