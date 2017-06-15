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15 حزيران 2017
15/06/2017 08:04:31
فنيانوس: المطار غير مكشوف أمنيا والحكومة قررت أن نأتي بتجهيزات جديدة لتتماشى مع الشؤون الأمنية وسيكون هناك آلات تحمل باليد وسيارات تجول بالمطار بداخلها تجهيزات تؤشر ما اذا كان هناك مواد متفجرة أو ملتهبة
فنيانوس: المطار غير مكشوف أمنيا والحكومة قررت أن نأتي بتجهيزات جديدة لتتماشى مع الشؤون الأمنية وسيكون هناك آلات تحمل باليد وسيارات تجول بالمطار بداخلها تجهيزات تؤشر ما اذا كان هناك مواد متفجرة أو ملتهبة
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LBCI News Lebanon
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