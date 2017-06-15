هل يتسبّب التوتّر بفقدان الأسنان؟

ما علاقة التوتر بفقدان الأسنان؟

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LBCI News Lebanon

من المعروف أن الشعور بالتوتر الدائم يتسبّب بمشاكل صحية كثيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب.



ويتساءل الكثيرون ما إذا كان التوتر يؤدي إلى فقدان الأسنان، لذلك كشف طبيب الأسنان الأميركي ماثيو ميسينا إنّ ذلك قد يحصل لكن ليس بسرعة ويستغرق وقتًا طويلاً.

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وأضاف ميسينا أنه يجب على الأشخاص الإنتباه إلى الإشارات التي يرسلها الجسم مثل نزيف اللثة او المعاناة من الم في الأسنان عند الاستيقاظ في الصباح.



كذلك، يذكر ميسينا أنّ الشدّ على الأسنان واحتكاكها بفعل التوتر الدائم يزيد من خطر فقدانه في أوقاتٍ لاحقةٍ كما نصح بزيارة طبيب الأسنان من فترة إلى أخرى.



بدورها، قالت المديرة التنفيذية للمعهد الأميركي للإجهاد هايدي هانا إن التوتر لا يؤدي إلى فقدان الأسنان إذ تم الإعتناء بها كما ينبغي.