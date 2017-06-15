آخر الأخبار
15 حزيران 2017
15/06/2017 08:11:46
فنيانوس: لا خوف على المطار وهو بحاجة الى تعزيز القوى الأمنية الموجودة فيه والاجراءات التي تتخذها وزارة الأشغال تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء تصب في إطار حمايته
فنيانوس: لا خوف على المطار وهو بحاجة الى تعزيز القوى الأمنية الموجودة فيه والاجراءات التي تتخذها وزارة الأشغال تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء تصب في إطار حمايته
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المطار,فنيانوس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً