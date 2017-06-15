فنيانوس: لا خوف على المطار وهو بحاجة الى تعزيز القوى الأمنية الموجودة فيه والاجراءات التي تتخذها وزارة الأشغال تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء تصب في إطار حمايته