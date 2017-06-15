كيف تتجنبون الإسهال في فصل الصيف؟

نصائح لتجنّب الإسهال

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LBCI News Lebanon

الإسهال ليس حكرًا على فترة زمنية معينة أو مرحلة عمرية محددة، فهو يأتي من دون سابق إنذار.

وما أصعب الإصابة به في خلال فصل الصيف، لذلك من أجل تجنّبه في هذا الفصل بالتحديد، إليكم بعض النصائح التي يجب اتّباعها:

1- اغسل يديك باستمرار

يمكن الإصابة بالإسهال بمجرّد الاحتكاك بالبكتيريا والطفيليات كالكريبتوسبوريديوسيس والجياردياسيس التي تنتشر بشكل خاص في فصل الصيف. هذا وبسبب التعرق الذي يزداد مع ارتفاع درجات الحرارة ، يمكن التقاط الجراثيم بسهولة والإصابة بالإسهال. لذلك يجب غسل اليدين باستمرار وتطهيرهما.

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2- قم بطهي اللحوم جيدًا

قم بطهي الأطعمة كاللّحوم والبيض جيدًا قبل تناولها لأنّها قد تحتوي على الطفيليات الحية والبكتيريا، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالإسهال المزمن.

3- احذر من برك السباحة

قم بالاستحمام سريعًا بعد الإنتهاء من السباحة، إذ ان الجراثيم تنتشر بسرعة كبيرة في هذه البرك نظرًا لوجود العديد من الأشخاص فيها، وبالتالي تكون عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، من ضمنها الإسهال.

4- تجنّب التغييرات الكبيرة في نظامك الغذائي

فقد يؤدي ذلك إلى اضطراب الجهاز الهضمي والإصابة بالإسهال.

5- تجنب تناول الأطعمة الحمضية

فهي تساهم في رفع خطر إصابتك بالإسهال، لكن ذلك يختلف من شخص لآخر.