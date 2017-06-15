ذهب ليسبح في بركة قرب المنزل... فعاد جثة!

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توفي طفل بريطاني يبلغ من العمر 4 سنوات بعدما غرق في بركة سباحة بينما كان يقيم عند أقاربه في الهند.وكان الصبي مانبير سينغ بانوات يقيم مع جديّه في مومباي- الهند لفترة عام، إلا أنه كان من المقرّر أن يعود الى لندن مع والدته، التي كانت تزوره، كي يدخل المدرسة الابتدائية.ويذكر أن الطفل مانبير ذهب الى مجمع قريب يسمى جمعية حديقة هايد، حيث سقط في البركة وغرق.وتحدث الجد سوكديف سينغ البالغ من العمر 58 عاماً، عن تفاصيل هذه الحادثة، لافتاً الى أنهم فقدوا الطفل فجأة، وعندما خرجت والدته للبحث عنه لم تجد له أثراً، عندها بدأ بعض الجيران بالبحث عنه.ويضيف الجد: "بعد مرور بعض الوقت، عثر عليه بعض موظفي المبنى عائماً على وجه مياه البركة عندها تمّ نقله الى المستشفى".ويقال إنّه تمّ إغلاق البركة لكن لم يتمّ تسويرها حتى الآن.