صناعة "الكرواسون" بخطر في فرنسا!

خبز الكرواسون هو من الحلويات الفرنسيّة الأشهر في العالم إلا ان صناعته باتت مهددة بالخطر في فرنسا بسبب ارتفاع سعر الزبدة في أوروبا.



الإعلان

وتمثل الزبدة جزءًا كبيراً من صناعة الكرواسون ويواجه أصحاب المخابز غلاء في سعرها بحوالى 92 بالمئة.



وكان أصحاب المخابز يدفعون ثمن طن الزبدة 2500 يورو في العام الماضي اما الآن فيدفعون 3500 يورو للطن الواحد ويتوقعون ارتفاعًا إضافيًا في الكلفة.



كذلك، إن صناعة كافة حلويات المعجنات بخطر لأن جميعها تتطلب كمية كبيرة من الزبدة.



وذكرت تقارير أن الإرتفاع الكبير في سعر الزبدة يعود لإنخفاض انتاج الحليب في كافة انحاء اوروبا وبخاصة في فرنسا.