هذه هي صوفيا... ما الغريب فيها؟

من هي صوفيا؟

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LBCI News Lebanon

هذه هي صوفيا، روبوت على شكل إنسان بإمكانها التبسم.

وإذا كان وجهها مألوفًا بالنسة إليكم، هذا لأنّها صممت بطريقة لتشبه الممثلة البريطانيّة الراحلة أودري هيبورن.

وتتمكّن صوفيا من إظهار 60 نوعًا من تعابير الوجه والتحدث إلى نظرائها غير الالكترونيين.

وكانت الروبوت صوفيا محور اهتمام المشاركين بالمؤتمر الدولي الذي تنظمه الأمم المتّحدة حول فوائد الذكاء الاصطناعي في مدينة جنيف السويسرية.

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وتبتسم صوفيا وتمازح مُحاورها، ولولا الأسلاك الكهربائية لكاد الأمر يختلط على من ينظر إليها فيظنها إنسانا حقيقيا لا روبوتا كما هي في الحقيقة.

وقال ديفيد هانسون مصمم الروبوت صوفيا إنّ هدفه جعل الآلات أذكى من الإنسان، مضيفًا أنّه يريدها أن تكون مبدعة وذات مشاعر.

وقالت صوفيا في مقابلة معها إنّه بإمكانها أن تعيش مع الناس وتساعدهم، بخاصة العجزة والأطفال منهم.

وأشارت إلى أنّه صحيح أنّ ذكاءها الاصطناعي سيتطوّر مع الوقت، لكنّها أفضل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على حدّ تعبيرها.