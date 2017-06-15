روما تعيّن الأباتي الشدياق رئيسا عاما للرهبنة المريمية

بعدما كان متوقعا ان تُجرى الإنتخابات العامة لمجلس مدبّري الرهبنة المارونية المريمية في تموز المقبل، قرر الحبر الأعظم البابا فرنسيس تعيين مجلس جديد للرهبنة يرأسه الأباتي مارون الشدياق.
أما النائب العام فهو المدبر ايلي ابي عاد، فيما عُيّن الآباء : روجيه راجحة، يوحنا خليفة ومارك خبيّة مدبّرين.
وتسلمت الرهبنة كتابا من دوائر الفاتيكان ليل الأربعاء تضمّن الأسماء وهم في معظمهم من الجيل الشاب في الرهبنة.
ويشار الى ان الأباتي الشدياق من بلدة عشقوت الكسروانية ومعروف بهدوئه وتواضعه وإيمانه.
وسيحتفل الأباتي الجديد بقداسه الأول الأحد ١٨ حزيران في دير سيدة اللويزة - زوق مصبح الساعة ١١ ونصف على ان يتقبل المجلس الجديد التهاني يومي السبت والأحد في ١٧ و ١٨ الحالي في دير سيدة اللويزة بين العاشرة والسادسة مساء.
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