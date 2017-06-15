إطلاق اسم "مريم أم عيسى" على مسجد الشيخ محمد بن زايد

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أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بإطلاق اسم مريم أم عيسى، على مسجد الشيخ محمد بن زايد الذي يقع في منطقة المشرف بأبوظبي.وتأتي هذه الخطوة "ترسيخا للصلات الإنسانية بين أتباع الديانات المختلفة والقواسم المشتركة بين الأديان السماوية."وشكرت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح، أثناء تدشين المسجد بإسمه الجديد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على "توجيهاته الحكيمة لتنفيذ هذه المبادرة التي تعكس المزيد من الإشعاع الصافي للإنسانية في رسم أجمل الصور المشرقة لحقيقة التسامح والتعايش اللذين تتمتع بهما دولة الإمارات العربية المتحدة."يذكر انه على بعد أمتار قليلة من المسجد الذي أعيد تسميته يوجد كنيسة ورعية انجيلية.