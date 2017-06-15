لجنة المال تقرّ موازنة الصحة باستثناء بند الجمعيات

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان خصصت لبحث واقرار اعتمادات وزارة الصحة، في حضور وزير الصحة غسان حاصباني ووزير المال علي حسن خليل.

ولفت كنعان الى ان "مناقشة عامة حصلت للسياسة الصحية في لبنان، لتغطية المستشفيات الحكومية والخاصة لنفقات المرضى اللبنانيين، واعباء النزوح السوري وكيفية التعاطي بهذا الموضوع، ومدى تأثيره على السقوف المالية وكيفية تعاطي وزارة الصحة معه".

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وأكد كنعان ان "النقاش كان مثمراً جداً، ووزير الصحة كان ايجابياً وبناء في الشرح الذي قدّمه."

أما على صعيد العطاءات لجمعيات لا تتوخى الربح، فلفت الى انه جرى تعليق هذا البند، قائلا: "وجدنا جمعيات غير معروفة وتتقاضى مبالغ كبيرة تصل الى مليارات. لذلك، علّقت اللجنة هذا البند، الى حين ورود التقرير المفصّل من قبل وزارة الصحة عن عمل هذه الجمعيات، لان المطلوب وضع حد لاي تجاوز موروث من الماضي لاننا في وضع مالي صعب".

واشار كنعان الى أن اللجنة "درست استراتيجيات السياسة الصحية، وبنتيجتها اقرت موازنة وزارة الصحة، باستثناء البنود التي علّقت".