الفيديوهات الفاضحة تُلاحق "يونايتد إيرلانيز"... شاهدوا ماذا فعل موظّف برجلٍ مسنّ!

الفيديوهات الفاضحة تُلاحق "يونايتد إيرلانيز"

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LBCI News Lebanon

انتشرت أخبار الخطوط الجوية المتحدة (United Airlines) أخيراً بكثافة بسبب معاملة الموظفين السيئة للركاب. وفي هذا السياق أعاد روّاد الانترنت نشر فيديو يعود لعام 2015 لأحد موظفي الشركة وهو يطيح برجل عجوز أرضًا.



وتبادل رونالد توغنر البالغ من العمر 71 عامًا حديثًا محتدماً مع موظف خدمة الزبائن السابق اليخاندرو اناستازيا، فقام الأخير بدفعه ما أدى إلى وقوعه على الأرض وفقدان وعيه.

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ولم يكترث اناستازيا لما حصل للرجل المسن إلى أن رأته ممرضة مسافرة وطلبت منه أن يتّصل بالإسعاف.



وبقي توغنر على الأرض لمدة 3 دقائق من دون ان يقدم موظفو الشركة له أي مساعدة، وقام الأخير برفع دعوى قضائية ضد الشركة للتعويض عما أصابه بمبلغ مليون دولار إذ لا يزال يعاني من عوارض ارتجاج في الدماغ جراء الحادثة .



يذكر أن شركة يونايتد ايرلاينز تعرضت لانتقادات كثيرة أخيراً على خلفية طرد راكب من إحدى طائراتها.