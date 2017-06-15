4 أمور تحصل لجسمكم عندما تقبّلون شخصاً للمرّة الأولى

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مما لا شك فيه أن الإنسان لا ينسى قبلته الأولى، لأنها تؤثر به فيتذكرها دائماً.ولكن عندما يقع المرء بالحب، يصبح تقبيل الشريك أمراً مميزاً مليئاً بالمشاعر والأحاسيس والرومانسية.من هذا المنطلق، سنعرض عليكم في ما يلي الأمور التي قد تحصل لجسمكم عندما تقبّلون شخصاً للمرة الأولى.-إزالة الشعور بالتوتر: وجدت دراسة أقيمت على قسم من طلاب الجامعات، الذين شاركوا في جلسات تقبيل لمدة 15 دقيقة، أن مستويات هرمون التوتر – الكورتيزول قد انخفضت لديهم بشكل كبير بعد هذه الجلسات.-محاربة الكولسترول: قد يحمل التقبيل تأثيراً إيجابياً على مستويات الدهون في الدم. وقد وجد الباحثون في Western Journal of Communication أن التقبيل الرومانسي يمكن أن يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم وأن يزيد من رضا العلاقة العامة بين الثنائي.-ارتفاع مستوى الأدرينالين: عندما يقوم المرء بتقبيل شخص للمرة الأولى يقوم جسمه بفرز كمية كبيرة من الأدرينالين، وهذا ما يزيد من معدل ضربات القلب ويعزز مستويات الطاقة ويزيد من تدفق الدم.-زيادة إنتاج هرمون "السعادة": إضافة الى الأدرينالين، يقوم الجسم بفرز مجموعة كبيرة من المواد الكيميائية الأخرى بشكل كبير، مثل الدوبامين، ما يجعل الإنسان يشعر بالسعادة.