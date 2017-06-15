داعش يسيطر على تورا بورا القلعة السابقة لبن لادن

اعلنت مصادر محلية ان مقاتلي تنظيم داعش طردوا عناصر طالبان وسيطروا على تورا بورا، المؤلفة من شبكة من المغاور في شرق افغانستان استخدمها أسامة بن لادن للافلات من الاميركيين بعد 11 ايلول 2001.

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ولفت المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار عطالله خوجياني، الى ان "قوات الامن والجيش والشرطة المحلية وسكانا غاضبين، شنوا عملية لاستعادة تورا بورا الليلة الماضية، لكنهم لا يستطيعون شن عملية برية في هذه المنطقة الجبلية المليئة بالمغاور. وما زال فيها عدد كبير من مقاتلي طالبان".

واكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس انهم خسروا المنطقة وان داعش استولى عليها. وقال: "حاولنا ان نقاوم لكننا اخفقنا، وسقط سبعة من مجاهدينا شهداء خلال المعارك".