إحذروا كتابة هذه المعلومة على حقائبكم خلال السفر!

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ممّا لا شكّ فيه أن السفر لقضاء عطلة هو من أكثر الأمور التي تُشعر الإنسان بسعادةٍ كبيرة، إلا أنّ فقدان الأمتعة خلال الرحلة، قد يحوّل الفرحة إلى كابوس.ويقوم قسم من الناس بكتابة بعض المعلومات الشخصية والخاصة، مثل العنوان، على الحقيبة بهدف تسريع عملية إيجادها في حال فقدانها أثناء السفر، إلا أن هذه الخطوة خاطئة جداً.ويشير في هذا السياق الطيار السابق في Royal Air Force جوناثان بريز الى أن وضع بطاقة العمل الشخصية أو كتابة العنوان الشخصي أو عنوان أحد الأصدقاء قد يشكّل كارثة في حال فقدان الحقيبة.كذلك، فقد حذّر السيد ريتشارد كليف أوينز، يسافر بانتظام، من مخاطر كتابة العنوان، لأن الشخص سيعطي اللصوص معلومات شخصية عنه أو عن أصدقائه فيتتبعونه.وبدلاً من ذلك، ينصح ريتشارد بوضع عنوان العمل مع رقم هاتف، وبالتالي تكون هذه الخطوة الأكثر أماناً في حال عثر أحدهم على الحقيبة الضائعة.