لهذا السبب بعض الناس لا يحتاجون إلى استخدام مزيل العرق!

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مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام الصيف، يحاول معظم الناس إيجاد طرق فعالة للحدّ من التعرّق ورائحة الجسم الكريهة.ولكن ما قد لا يعرفه البعض، هو أن قسماً قليلاً من الناس يملك جيناً إسمه ABCC11، وبالتالي فهم ليسوا بحاجة الى مزيل العرّق أو مضادّ التعرّق.ووفقاً لموقع LiveScience، فإن وجود هذا الجين يعني غياب مادة كيميائية في منطقة الإبطين، والتي إذا تواجدت مع العرق تتسبب بتغذية البكتيريا وظهور رائحة كريهة للجسم.وفي كانون الثاني 2013، قام إيان داي، عالم الوراثة في جامعات بريستول، وسانتياغو رودريغيز، دكتور ومحاضر في علم السكان وعلم الوراثة الجزيئي مختبرات بريستول الوبائية الوراثية، بدراسة عن مزيل التعرّق على 6495 امرأة.وقد لفتت النتائج الى أن 2 في المئة من المشاركات (أي 117 امرأة) لديهن جين ABCC11. والملفت هو أن بين هؤلاء النساء الـ117، لا تزال 78 في المئة منهن يستخدمن مزيل التعرّق حتى عندما لا يتعين عليهن ذلك.