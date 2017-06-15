رجل يواجه عقوبة الإعدام بسبب ما كتبه على فيسبوك!

هذا الرجل يواجه عقوبة الإعدام... والسبب منشور على فيسبوك!

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الإعدام,فيسبوك,هذا الرجل يواجه عقوبة الإعدام... والسبب منشور على فيسبوك!

LBCI News Lebanon

حكم على رجل باكستاني بالإعدام بعدما نشر منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وجه فيه إهانة إلى النبي محمّد.

وصدر القرار عن محكمة مكافحة الإرهاب بعدما وجد تيمور رضا البالغ من العمر 30 عامًا متهمًا بارتكاب جريمة التجديف على الانترنت، إذ نشر تصريحات وتعليقات خاطئة عبر فيسبوك عن النبي محمد وزوجاته وغيرهم.

الإعلان

وهذه المرة الأولى التي ينفذ فيها حكم الإعدام ضد شخص للتجديف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعدّ إهانة النبي محمد في باكستان جريمة يعاقب عليها بالإعدام، فبموجب القانون الباكستاني، كل شخص يهين الله أو الدين الإسلامي أو أي شخصيّة دينيّة يُعدم.