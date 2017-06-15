هل تريدون اكتساب الوزن بطريقةٍ صحيّة؟ تناولوا هذه الأطعمة!

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لم يعد غريباً أن بعض الناس يتبعون حميات غذائية مختلفة ليس لخسارة بعض الكيلوغرامات بل لزيادة الوزن.من هذا المنطلق، سنعرض عليكم بعض الأطعمة التي ستساعدكم على زيادة الوزن بطريقة صحية.-الحليب: على مدى سنوات عدة، تمّ استخدام الحليب كمكوّن غذائي يساعد على زيادة الوزن وبناء العضلات. يساعد الحليب على توفير توازن صحي من البروتينات والكربوهيدرات والدهون، كما إنه مصدر جيد للكالسيوم والفيتامينات والمعادن الأخرى.-الأرز: يعتبر الأرز مصدراً مهماً للنشويات التي تساعدكم على اكتساب الوزن.-اللحوم الحمراء: تعتبر اللحوم الحمراء واحدة من أفضل الأطعمة لبناء العضلات.-البطاطا والنشويات: إن البطاطا والأطعمة النشوية الأخرى وسيلة فعالة لزيادة عدد السعرات الحرارية المستهلكة بهدف زيادة الوزن.-الفاكهة المجففة: إن الفاكهة المجففة هي من الوجبات الخفيفة التي تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية والتي توفر أيضاً مضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة.-خبز الحبوب الكاملة: إن خبز الحبوب الكاملة هو مصدر مهم للنشويات التي تساعد على اكتساب الوزن.