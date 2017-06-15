بالفيديو- أمير يزبك:" يا عيب الشوم على هيك ولاد"

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نشر الفنان اللبناني أمير يزبك فيديو على فيسبوك تحدّث فيه عن زيارته لدار للمسنين، وأرفق الفيديو بتعليق:" الله يستر آخرتنا. الرجاء مشاهدة الفيديو حتى النهاية وما حدا يزعل مني... وأخيراً أشكر المؤسسة الكريمة التي زرتها على اهتمامها الكبير بجميع المسنين الموجودين فيها".وخلال الفيديو، عبّر يزبك عن إستيائه من الأولاد الذين يضعون ذويهم في هذه الدور، متحدثاً عن التضحيات التي يقوم بها الأهل لتربية أولادهم، ومشدّداً على أن هذا الموضوع "استفزه" كثيراً.وقبل نهاية الشريط، قال يزبك "يا عيب الشوم على هيك ولاد"، إشارة الى الذين لا يهتمون بأهلهم ويضعونهم في دور المسنين، مشدّداً على ضرورة أن يقوم الأبناء بالاعتناء بأهلهم عندما يكبرون.ويشار الى أن هذا الفيديو انتشر كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ونال كماً هائلاً من تعليقات الرواد.