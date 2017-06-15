الاستعدادات لكأس العالم 2022 قائمة... قطر: لا تأثير للأزمة الخليجية علينا

أكدت قطر اليوم الخميس إن الخلاف مع دول خليجية والذي تسبب في عقوبات اقتصادية على الدوحة ليس له أي تأثير على استعدادات البلاد لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم، لافتا الى أنها أوجدت مصادر بديلة لمواد البناء لمشاريع البنية التحتية لكأس العالم.
وقال غانم الكواري المدير التنفيذي للمنشآت الرياضية في اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن تنظيم كأس العالم "أؤكد للجميع انه لا يوجد أي تأثير إطلاقا على تقدم أعمال الانشاءات الخاصة بالمونديال وان العمل يسير بشكل طبيعي".
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