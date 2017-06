أقدمت شيلبي هنيك على خطوة مؤثرة لتجمع جدّتها المريضة بكلبها.

وبما أنّ جدّتها تتواجد في مستشفى تمنع دخول الكلاب، وبما أنّ هذا الأمر يعذّب الجدة كثيرًا، ابتكرت شيلبي حيلة ذكيّة جدًا لتتمكن من إدخال الحيوان الصغير إلى داخل المستشفى.

فقامت شيلبي بتغطية الكلب بغطاء وحملته بطريقة ليبدو وكأنّه طفل صغير.

وأفرحت بهذه الطريقة قلب جدّتها التي اشتاقت إلى كلبها بعدما حرمت من رؤيته لفترة، وقد تحصل شيلبي جراء هذه الحادثة على لقب "أفضل حفيدة لهذا العام".

My grandma is in the hospital right now and wanted to see her dog. So I made it look like I was carrying a baby and we made it 😂❤ pic.twitter.com/oKxNBlJEEL