سؤال حيّر الكثيرين... كيف بدأت قصة جورج كلوني وأمل علم الدين؟

هذا ما قاله نيك كلوني عن اللّقاء الأول بين ابنه وأمل علم الدين...

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LBCI News Lebanon

كشف نيك كلوني، والد الممثل الأميركي جورج كلوني، تفاصيل عن اللّقاء الأول بين ابنه والمحامية والناشطة الحقوقية أمل علم الدين التي أصبحت الآن زوجة كلوني الابن وأم توأمه.

بيبول" الأميركيّة إن ابنه أحبّ أمل منذ اللّحظة الأولى من لقائهما. وقال نيك لمجلة "" الأميركيّة إن ابنه أحبّ أمل منذ اللّحظة الأولى من لقائهما.

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وتابع أنّ جورج كان برفقة والديه يوم لقائه الأول بأمل، فكانوا جميعهم في عشاء أصدقاء مشتركين في عام 2013.

وقال "أنا ونينا فتحنا الباب حين وصلت أمل. تعرّفنا إليها ومضينا. كانت جذابة جدًا ورائعة ومميزة. وفي خلال ذلك العشاء تبين أنّها ودودة وتثير اهتمام الجميع".

هذا ولفتت نظر جورج إليها بقوّة، الأمر الذي لاحظه الوالد.

وأوضح أنه رأى في أمل السمراء نموذجًا مختلفًا عن صديقات جورج السابقات.