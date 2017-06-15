الجيش السوري يستعيد السيطرة على حقل غاز في اطار معركة البادية

موظفو الإغاثة يواجهون تحديات صعبة للمساعدة في الازمة في مدينة الرقة

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LBCI News Lebanon

استعاد الجيش السوري الخميس السيطرة على حقل الارك للغاز في وسط سوريا في اطار الحملة العسكرية التي يخوضها لطرد تنظيم الدولة الاسلامية من منطقة البادية، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.



ويخوض الجيش السوري منذ ايار الماضي حملة عسكرية واسعة للسيطرة على منطقة البادية، التي تمتد على مساحة 90 الف كلم مربع وتربط وسط البلاد بالحدود العراقية والاردنية.

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