الجيش السوري يستعيد السيطرة على حقل غاز في اطار معركة البادية

استعاد الجيش السوري الخميس السيطرة على حقل الارك للغاز في وسط سوريا في اطار الحملة العسكرية التي يخوضها لطرد تنظيم الدولة الاسلامية من منطقة البادية، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
ويخوض الجيش السوري منذ ايار الماضي حملة عسكرية واسعة للسيطرة على منطقة البادية، التي تمتد على مساحة 90 الف كلم مربع وتربط وسط البلاد بالحدود العراقية والاردنية.
ممر مساعدات جديد للوصول إلى الفارين من الرقة
من جهة أخرى، توقعت الامم المتحدة فتح ممر جديد في سوريا لإدخال المساعدات إلى الفارين من مدينة الرقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية.
وأعلن يان ايغلاند رئيس مهمة المساعدات لسوريا المدعومة من الأمم المتحدة للصحافيين ان موظفي المساعدات الإنسانية يسافرون منذ أيام لفتح ممر جديد من حلب غربا إلى القامشلي، آملا بأن يتمكنوا من الوصول إلى ذلك المكان في وقت قريب جداً الان، وربما خلال ساعات.
ويواجه موظفو الإغاثة تحديات صعبة للمساعدة في الازمة في مدينة الرقة التي تقاتل فيها قوات سوريا الديموقراطية لإخراج تنظيم داعش من المدينة.