قتل ابنه وهدد زوجته وابنته في حال الادعاء عليه...

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اعلنت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة أنه بتاريخ 02/08/2015 أقدم المدعو: ح. ع . ( مواليد عام 1956، لبناني) على قتل ابنه ناجي ( حوالي 29 سنة) الذي كان عائداً لتوه من السفر، بواسطة سلاح حربي في منزله في بلدة حرار على خلفية مالية وعقارية، وتوارى منذ ذلك التاريخ عن الانظار، وبدأ بعدها بتهديد ابنته وزوجته بقتلهما في حال الادعاء الشخصي عليه.و بتاريخ 15/06/2017 ونتيجة الرصد والمتابعة، تمكنت قوة من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي، من معرفة مكان تواجده وتوقيفه بناء لاشارة القضاء المختص، في محلة عمشيت داخل محل لبيع الخضار.وقد تبين أنه من اصحاب السوابق بجرائم القتل حيث سجن لمدة 15 سنة.واشارت المديرية الى أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.