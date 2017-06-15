المشنوق يريد تفعيل قانون الاعدام...وهذا ما قاله لاهالي ضحايا القتل المتعمد

نهاد المشنوق استقبل عائلات ضحايا القتل المتعمد

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LBCI News Lebanon

دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عائلات ضحايا القتل المتعمد، اثناء استقباله وفدا كبيرا منها ضم اكثر من عشرين شخصا في وزارة الداخلية، إلى رفع الصوت عاليا لتحريك المجتمع اللبناني من اجل الضغط لاحقاق الحق وللوقوف في وجه الضغوطات الخارجية والدولية الهادفة الى الحؤول دون تفعيل قانون الاعدام.

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وابدى المشنوق تعاطفه مع هذه العائلات، وقال إن "الجمرة لا تحرق الا مطرحها الا ان قلبي وفكري وعقلي معكم وسأتابع ملفكم ولن اتراجع عنه".واشار الى أن تحركه في اتجاه تفعيل قانون الاعدام نابع من الحرص على حماية الشباب الباقين، وقال: "الوجع الذي اصابكم اصاب كل بيت وكل عائلة، وحادث قتل الشاب روي حاموش فتح ملف القتل المتعمد، واثار موجة تعاطف وتضامن على صعيد لبنان بأكمله، وهذا دليل ان المجتمع اللبناني لا يزال يتجاوب ويتفاعل انسانيا".وأوضح المشنوق ان هناك موافقة من قبل كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على تفعيل قانون الاعدام، مؤكدا أنهم ليسوا بحاجة الى قانون جديد بل لتحريك القانون الحالي. ولفت الى أن الرئيس ميشال عون وعد بدراسة الموضوع.