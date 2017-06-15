كيف يخفف لبنان من آثار التصحر؟

احيت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الاسكوا" "اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف" باحتفال أقيم في "بيت الامم المتحدة" في وسط بيروت.

وأعربت ملكة جمال لبنان للعام 2016 ساندي تابت عن "استعدادها للمساعدة بكل المجالات التي لها علاقة بالتنمية الاجتماعية والبيئية".

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واشارت الى ان "التصحر والجفاف قد يسببان اذى كبيرا للسكان في المدن والقرى، وبالتالي يزيد من نسبة البطالة والنزوح والهجرة".