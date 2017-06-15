تقارير نشرة الاخبار
15 حزيران 2017
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البطاقة الممغنطة تفجر فضيحة...قيمة الصفقة سبعة أضعاف الكلفة

البطاقة الممغنطة للانتخابات النيابية... قوة جاذبيتها سحب سبعة أضعاف كلفتها Lebanon, news ,lbci ,أخبار قانون الانتخاب, لبنان,البطاقة الممغنطة, البطاقة الممغنطة للانتخابات النيابية... قوة جاذبيتها سحب سبعة أضعاف كلفتها
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لم تمر إلإ دقائق قليلة على إقرار قانون الإنتخاب في مجلس الوزراء، حتى فجّر الوزير السابق وئام وهاب مفاجأته بتغريدة وفيها أسرع إنجاز في القانون اليوم بتكليف هشام عيتاني تقديم عرض أسعار للبطاقة الممغنطة، وكان العرض بـ35 مليون دولار وهي تكلف خمسة ملايين دولار.

فالى ماذا إستند وهاب في إتهامه للمتعهد المقرب من تيار المستقبل ووزيره نهاد المشنوق؟  

 
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