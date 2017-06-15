البطاقة الممغنطة تفجر فضيحة...قيمة الصفقة سبعة أضعاف الكلفة

البطاقة الممغنطة للانتخابات النيابية... قوة جاذبيتها سحب سبعة أضعاف كلفتها

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LBCI News Lebanon

لم تمر إلإ دقائق قليلة على إقرار قانون الإنتخاب في مجلس الوزراء، حتى فجّر الوزير السابق وئام وهاب مفاجأته بتغريدة وفيها أسرع إنجاز في القانون اليوم بتكليف هشام عيتاني تقديم عرض أسعار للبطاقة الممغنطة، وكان العرض بـ35 مليون دولار وهي تكلف خمسة ملايين دولار.

فالى ماذا إستند وهاب في إتهامه للمتعهد المقرب من تيار المستقبل ووزيره نهاد المشنوق؟