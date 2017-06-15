واشنطن تصدر مذكرات توقيف بحق 12 مرافقا لاردوغان

بعد الاعتداء على متظاهرين في واشنطن... هذا مصير مرافقي اردوغان

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LBCI News Lebanon

أعلنت السلطات الأميركية أنها أصدرت مذكرات توقيف بحق 12 من عناصر المرافقة الأمنية للرئيس التركي رجب طيب اردوغان متهمين بالاعتداء على متظاهرين في الشارع بواشنطن.

واوضح قائد شرطة واشنطن بيتر نيوشام إنه تم التعرف على العناصر الـ12 من خلال تسجيل مصور للاعتداء الذي وقع في 16 أيار على متظاهرين أكراد وأرمن احتشدوا خارج مقر إقامة السفير التركي، عقب لقاء بين اردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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إردوغان سيتصدى سياسيا

ولاحقا، نقلت محطة (س.إن.إن) ترك عن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قوله اليوم الخميس إنه سيتصدى سياسيا لمذكرات اعتقال أصدرتها السلطات الأميركية بحق أفراد من الأمن الخاص به.​