أخبار دولية
15 حزيران 2017
15/06/2017 12:41:57
هل عدلت مليارات قطر في موقف ترامب؟
الموقف الأميركي من الأزمة القطرية يُشبه البورصة بسرعة تقلباته
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LBCI News Lebanon
قد تكون مليارات الخليج هي المحرّك الأول للمواقف الأميركية من هذه الدولة تلك. فاللهجة الحادة التي اعتمدتها إدارة ترامب حيال قطر بعيد زيارة الرئيس الأميركي الى المنطقة، بدأت تخفت.
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