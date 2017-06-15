أخبار دولية
15 حزيران 2017
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هل عدلت مليارات قطر في موقف ترامب؟

الموقف الأميركي من الأزمة القطرية يُشبه البورصة بسرعة تقلباته Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخليج, ترامب,قطر,الموقف الأميركي من الأزمة القطرية يُشبه البورصة بسرعة تقلباته
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قد تكون مليارات الخليج هي المحرّك الأول للمواقف الأميركية من هذه الدولة تلك. فاللهجة الحادة التي اعتمدتها إدارة ترامب حيال قطر بعيد زيارة الرئيس الأميركي الى المنطقة، بدأت تخفت. 
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