هل عدلت مليارات قطر في موقف ترامب؟

الموقف الأميركي من الأزمة القطرية يُشبه البورصة بسرعة تقلباته

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LBCI News Lebanon

قد تكون مليارات الخليج هي المحرّك الأول للمواقف الأميركية من هذه الدولة تلك. فاللهجة الحادة التي اعتمدتها إدارة ترامب حيال قطر بعيد زيارة الرئيس الأميركي الى المنطقة، بدأت تخفت.