Bein Sports...ضحية الازمة القطرية - الخليجية

بعد ساعات على خطوة المملكة العربية السعودية اصدرت السلطات المختصة بدولة الامارات العربية المتحدة قرارا بإيقاف بيع أجهزة الاستقبال وبطاقات الاشتراك الخاصة بقنوات "بي إن" الرياضية داخل أسواق الدولة. وذكرت وكالة أنباء الامارات أن السلطات نبهت إلى أن أي محال تجارية ستقوم ببيع تلك البطاقات أو تجديدها ستتعرض للمخالفة.
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