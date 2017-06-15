رياضة
15 حزيران 2017
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Bein Sports...ضحية الازمة القطرية - الخليجية

الإمارات تحجب قناة Bein Sports Lebanon, news ,lbci ,أخبار Bein Sports, قطر,السعودية,الإمارات تحجب قناة Bein Sports
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بعد ساعات على  خطوة المملكة العربية السعودية اصدرت السلطات المختصة بدولة الامارات العربية المتحدة قرارا بإيقاف بيع أجهزة الاستقبال وبطاقات الاشتراك الخاصة بقنوات "بي إن" الرياضية داخل أسواق الدولة. وذكرت وكالة أنباء الامارات أن السلطات نبهت إلى أن أي محال تجارية ستقوم ببيع تلك البطاقات أو تجديدها ستتعرض للمخالفة.
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