مقدمة النشرة المسائية 15-06-2017

غدًا يصادق مجلس النواب على مشروع قانون الانتخابات الذي أحيل إليه من الحكومة...المصادقة ستتم ببند واحد ليُصار إلى توقيعه ثم نشره في الجريدة الرسمية ليُصبح نافذًا، ولكن ماذا بعد؟ إذا كان إقرار القانون هو "الجهاد الأصغر " فإن تطبيقه هو "الجهاد الأكبر" بعدما بدأت الملاحظات والعيوب تتكشَّف سواء لجهة التقسيمات أو لجهة المعايير المتعددة فيما المعيار الواحد هو المطلوب...

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ولعل العيب الأكبر يتمثل في البطاقة الممغنطة التي اتُخِذت ذريعة للتمديد الثالث وقذف الإنتخابات إلى أيار 2018 ، وقد بدأ يتكشف ان هناك صفقة للبطاقات الممغنطة حيث ان السعر المطروح يوازي سبعة أضعاف الكلفة المقدَّرة ، هذه القضية ستبدأ بأخذ أبعادها الفضائحية ، وطلائعها اليوم القنبلة التي فجَّرها النائب سامي الجميل سواء لجهة البطاقة الممغنطة او غيرها من الملفات والقضايا المرتبطة بها مزايدات ومناقصات محصورة لكنها لا تمر بإدارة المناقصات، وكذلك القنبلة التي فجَّرها الوزير السابق وئام وهاب ، وبين ما أطلقه الجميل ووهاب، هناك هامش واسع للنيابة العامة المالية لتتحرك وكذلك لوزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد التي باستطاعتها طلب المستندات للملفات المثارة...وهنا يُطرَح السؤال حول استبعاد ادارة المناقصات التي تضع حدًا لمفهوم الصفقات في أي مناقصة او مزايدة.