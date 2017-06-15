تقارير نشرة الاخبار
15 حزيران 2017
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تجديد العمل ببرنامج "الجسر البحري للصادرات اللبنانية"

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في ظل استمرار تداعيات الأزمة السورية على الصادرات اللبنانية وتراجعها نتيجة إقفال الحدود البرية بين سوريا والأردن التي هي المعبر البري الوحيد للصادرات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية،  أعلنت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال" عن تجديد العمل ببرنامج "الجسر البحري للصادرات اللبنانية"، لنقلها عبر مرفأ ضبا في المملكة العربية السعودية، و مرفأ العقبة.
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