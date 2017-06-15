تداعيات الأزمة السورية على الصادرات اللبنانية

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LBCI News Lebanon

في ظل استمرار تداعيات الأزمة السورية على الصادرات اللبنانية وتراجعها نتيجة إقفال الحدود البرية بين سوريا والأردن التي هي المعبر البري الوحيد للصادرات اللبنانية إلى الأسواق الخليجية، أعلنت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات "ايدال" عن تجديد العمل ببرنامج "الجسر البحري للصادرات اللبنانية"، لنقلها عبر مرفأ ضبا في المملكة العربية السعودية، و مرفأ العقبة.

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