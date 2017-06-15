توضيح للتفتيش المركزي عن تلزيم إنشاء الشبكات الهاتفية

رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية يرد على ما تداوله بعض وسائل الإعلام

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LBCI News Lebanon

ردا على ما تداوله بعض وسائل الإعلام في موضوع تلزيم إنشاء الشبكات الهاتفية بواسطة كوابل نحاسية وألياف ضوئية، أوضحت رئاسة التفتيش المركزي أنه بتاريخ 15/6/2017، أودعت وزارة الاتصالات، التفتيش المركزي المستندات المطلوبة منها، لافتة الى أنه في مراجعة لهذه المستندات تبين أن مجلس الوزراء مجتمعا أجرى بتاريخ 05/06/2017 تصحيحا لقراره رقم 111 تاريخ 10/5/2017، لجهة تكليف وزارة الاتصالات إجراء اتفاق رضائي بعد استقصاء أسعار وليس بموجب استدراج عروض، مما جعل قراره غير مخالف لقانون المحاسبة العمومية الذي أجاز بموجب المادة 147 الفقرة 12 منه لمجلس الوزراء الموافقة على عقد اتفاقات رضائية مع الوزارة المختصة خارج إدارة المناقصات في التفتيش المركزي.