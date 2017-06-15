رياضة
15 حزيران 2017
15/06/2017 14:33:46
انطلاق المرحلة الثانية من بطولة لبنان للسيدات في كرة القدم
بطولة لبنان للسيدات في كرة القدم
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LBCI News Lebanon
دخلت بطولة لبنان للسيدات في كرة القدم مراحلها النهائية.
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