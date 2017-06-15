رياضة
15 حزيران 2017
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انطلاق المرحلة الثانية من بطولة لبنان للسيدات في كرة القدم

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دخلت بطولة لبنان للسيدات في كرة القدم مراحلها النهائية.
 
 
 
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