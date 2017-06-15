علوم وتكنولوجيا
15 حزيران 2017
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هل يصبح فيسبوك بيئة "معادية" للمتطرفين؟

الضغوط تتزايد على "فيسبوك" Lebanon, news ,lbci ,أخبار ارهاب,فيسبوك,الضغوط تتزايد على "فيسبوك"
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هل يصبح فيسبوك بيئة &quot;معادية&quot; للمتطرفين؟
كشف موقع "فيسبوك" أنه يكثف من استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل موقع التواصل الاجتماعي إلى "مكان معاد" للمتطرفين الذين يحاولون نشر رسائل الكراهية. 
      
وتتزايد الضغوط على "فيسبوك" وغيره من عمالقة الانترنت، المتهمين بعدم بذل الجهود الكافية والتأخر في التحرك للقضاء على خطابات الكراهية والأشخاص الذين يسعون إلى تجنيد الجهاديين عبر منصاتهم. 
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وفي هذا السياق، أعلنت مديرة السياسة العالمية في فيسبوك مونيكا بيكرت ومدير سياسة مكافحة الإرهاب في الموقع براين فيشمان أن "فيسبوك" ملتزم بالتعاطي مع هذه المسألة بشكل "مباشر". 
 
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