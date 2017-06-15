قوى الامن تنفذ انتشارا في ساحات وشوارع طرابلس

تنفذ عناصر سرية طرابلس في قوى الامن الداخلي بقيادة العقيد عبدالناصر غمراوي انتشارا في مختلف ساحات وشوارع المدينة واسواقها التجارية واحيائها السياحية، وذلك تزامنا مع تصاعد الحركة التجارية بمناسبة الاعياد.وتنفذ دوريات راجلة ومؤللة.