أمن وقضاء
15 حزيران 2017
15/06/2017 16:04:22
قوى الامن تنفذ انتشارا في ساحات وشوارع طرابلس
دوريات راجلة ومؤللة في طرابلس
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LBCI News Lebanon
تنفذ عناصر سرية طرابلس في قوى الامن الداخلي بقيادة العقيد عبدالناصر غمراوي انتشارا في مختلف ساحات وشوارع المدينة واسواقها التجارية واحيائها السياحية، وذلك تزامنا مع تصاعد الحركة التجارية بمناسبة الاعياد.
وتنفذ دوريات راجلة ومؤللة.
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