القوات لم تترك مناسبة إلّا ودفعت في اتجاه إقرار قانون جديد

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LBCI News Lebanon

اعتبرت مصادر القوات اللبنانية لـ"الجمهورية" انّ "التوافق الذي حصل على قانون الانتخاب هو إنجاز وطني حقيقي والأول من نوعه منذ العام ١٩٩٠، والقوات لم تترك مناسبة ومحطة ووسيلة إلّا ودفعت في اتجاه إقرار قانون جديد يعيد تصحيح التمثيل والشراكة والمساواة ويزخّم الحياة السياسية.



وبالتالي، فإنّ المؤتمر الصحافي الذي سيعقده اليوم رئيس الحزب سمير جعجع يندرج في هذا الإطار بالذات لجهة تظهير أهمية قانون الانتخاب في التركيبة المجتمعية اللبنانية، وكذلك تظهير الدور الذي أدّته القوات لتحقيق هذا الهدف الذي يعيد الاعتبار الى اتفاق الطائف.