دفعة ثانية من النازحين تتهيّأ لترك عرسال

كشفت مصادر أمنية لصحيفةعن دفعة ثانية من النازحين المقيمين في مخيمات عرسال للأراضي السورية، تتألف من نحو 500 نازح سوري، يتهيّأون لترك عرسال نهائياً للعودة إلى قراهم.