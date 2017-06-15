صحف اليوم
15 حزيران 2017
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دفعة ثانية من النازحين تتهيّأ لترك عرسال

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دفعة ثانية من النازحين تتهيّأ لترك عرسال
كشفت مصادر أمنية لصحيفة "الأخبار" عن دفعة ثانية من النازحين المقيمين في مخيمات عرسال للأراضي السورية، تتألف من نحو 500 نازح سوري، يتهيّأون لترك عرسال نهائياً للعودة إلى قراهم.
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