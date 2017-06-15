صحف اليوم
15 حزيران 2017
15/06/2017 22:57:39
دفعة ثانية من النازحين تتهيّأ لترك عرسال
دفعة ثانية من النازحين المقيمين في مخيمات عرسال للأراضي السورية
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LBCI News Lebanon
كشفت مصادر أمنية لصحيفة
"الأخبار"
عن دفعة ثانية من النازحين المقيمين في مخيمات عرسال للأراضي السورية، تتألف من نحو 500 نازح سوري، يتهيّأون لترك عرسال نهائياً للعودة إلى قراهم.
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