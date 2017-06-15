صحف اليوم 15 حزيران 2017 15/06/2017 23:04:39 هذا النائب سيقاطع جلسة اليوم...

اعتراضاً على بعض تفاصيل القانون الجديد...هذا النائب لن يحضر!

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LBCI News Lebanon

"الأخبار" أن النائب أسعد حردان سيغيب ​عن جلسة مجلس النّواب اليوم اعتراضاً على بعض تفاصيل القانون الجديد، وسيكون حضور النائب مروان فارس رمزيّاً للإدلاء بموقف الحزب خلال جلسة البرلمان. علمت صحيفةأن النائب أسعد حردان سيغيب ​عن جلسة مجلس النّواب اليوم اعتراضاً على بعض تفاصيل القانون الجديد، وسيكون حضور النائب مروان فارس رمزيّاً للإدلاء بموقف الحزب خلال جلسة البرلمان. الإعلان