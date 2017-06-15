صحف اليوم
15 حزيران 2017
15/06/2017 23:04:39
هذا النائب سيقاطع جلسة اليوم...
اعتراضاً على بعض تفاصيل القانون الجديد...هذا النائب لن يحضر!
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس النواب,أسعد حردان,اعتراضاً على بعض تفاصيل القانون الجديد...هذا النائب لن يحضر!
LBCI News Lebanon
علمت صحيفة
"الأخبار"
أن النائب أسعد حردان سيغيب عن جلسة مجلس النّواب اليوم اعتراضاً على بعض تفاصيل القانون الجديد، وسيكون حضور النائب مروان فارس رمزيّاً للإدلاء بموقف الحزب خلال جلسة البرلمان.
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