صحف اليوم
15 حزيران 2017
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هذا النائب سيقاطع جلسة اليوم...

اعتراضاً على بعض تفاصيل القانون الجديد...هذا النائب لن يحضر! Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس النواب,أسعد حردان,اعتراضاً على بعض تفاصيل القانون الجديد...هذا النائب لن يحضر!
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هذا النائب سيقاطع جلسة اليوم...
علمت صحيفة "الأخبار" أن النائب أسعد حردان سيغيب ​عن جلسة مجلس النّواب اليوم اعتراضاً على بعض تفاصيل القانون الجديد، وسيكون حضور النائب مروان فارس رمزيّاً للإدلاء بموقف الحزب خلال جلسة البرلمان.
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