واشنطن تنشر نظام "هيمارس" في جنوب سوريا...فما هو؟ وكيف يعمل؟

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اتهمت روسيا الولايات المتحدة بنشر صواريخ تستهدف الجيش السوري في التنف بجنوب سوريا، واكدت الولايات المتحدة انها نشرت تلك الصواريخ من دون ان تحدد الهدف من خطوتها هذه.واكد مسؤول دفاعي اميركي لوكالة فرانس برس ان الولايات المتحدة نشرت بطاريات "هيمارس" المتطورة في جنوب سوريا قرب التنف حيث ينتشر جنود اميركيون لتدريب مجموعات محلية سورية تقاتل داعش.وامتنع المسؤول الاميركي عن الخوض في تفاصيل عدد تلك البطاريات او الهدف من نشرها.و"هيمارس" نظام مدفعي صاروخي متحرك على متن شاحنات، سبق ان تم نشره في العراق وسوريا ضد داعش.ويُطلق النظام صواريخ موجهة عبر نظام "جي بي إس" يصل مداها الى 70 كلم، وهو قادر ايضا على اطلاق صاروخ صغير موجه ايضا عبر "جي بي إس" ويصل مداه الى 300 كلم.ويُتيح "هيمارس" خصوصا شن ضربات محددة، حتى في حال لم تسمح الاحوال الجوية للطائرات، ومنها الطائرات بلا طيار، من القيام بعملها.