مجلس الامن: لحماية الموانئ اليمنية

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حض مجلس الامن الدولي الاطراف المتحاربين في اليمن على تسهيل دخول المساعدات الانسانية والامدادات عبر موانئ البلاد، خصوصا عبر ميناء الحديدة.ففي بيان صدر بالاجماع، بمبادرة من المملكة المتحدة، شدد الاعضاء الـ15 في المجلس "على اهمية الحفاظ على عمل كل الموانئ، بما فيها ميناء الحديدة، لانها تشكل طريق إمداد حيوياً للمساعدة الانسانية وغيرها من المواد الضرورية".وطالب اعضاء المجلس خصوصا "بأن يتم سريعا تركيب رافعات في الحديدة لزيادة قدرة الميناء".ودعا المجلس "جميع الاطراف للسماح بوصول امن وسريع وبلا عوائق للمؤن والعاملين في المجال الانساني".