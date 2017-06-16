أسرار الصحف 16-06-2017

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*جاءت ردة فعل جمعيات النساء أقل من المتوقع لغياب الكوتا أما الجمعيات الشبابية فلم تعترض اطلاقاً.*يطلب الى اعضاء مجلس حزبي ترك هواتفهم الخليوية خارج القاعة منعا للازعاج وتجنبا للتجسس وربما تسجيل الكلام والمداولات*يشكو أحد وزراء الدولة من غياب المشروع وعدم التنسيق ويؤكد أن وزارته زيادة عدد ليس أكثر.*تردد ان ثمة كمية من المال خصصت لانتخابات مذهبية ويستعد رجا دين لدفعها*قال وزير سابق إن المال الذي يبذل للدراسات ينفد قبل تنفيذ المشاريع....* يقال إنّ إقدام الولايات المتحدة الأميركية على نشر نظام راجمات صاروخية متطوّرة في منطقة التنف السورية يأتي بمثابة تحذير وردّ مباشر على تحرّكات قائد الحرس الثوري قاسم سليماني الاستفزازية مع مقاتليه الأفغان في المنطقة الحدودية.*مازح أحد النواب زملاء له بالقول: "فلتمدَّد ولاية مجلس النواب 4 سنوات جديدة وأتعهّد خطِّياً بعد الآن أن لا أترشّح أبداً".*سُئل أحد الوزراء عن القانون الإنتخابي الجديد فقال: "المهم أنا عاجبني ومناسبني*سألت أوساط سياسية إذا ما كانت زيارة سفير دولة خليجية الى رئيس حزب ستُسبِّب له إحراجاً مع دولة خليجية أخرى له علاقة جيدة معها.*تداول عدد من الناشطين على صفحات "فيسبوك"، وبينهم مسؤولون في أكثر من موقع سياسي وإعلامي وأمني سابق، طوال اليومين الماضيين، جملة أسئلة عن القانون الانتخابي الجديد، فتبيّن أنّ الأمور لا تزال غير واضحة بالنسبة للكثيرين، حيث طرح البعض سؤالاً عن الورقة البيضاء وهل يجب أن تكون ممغنطة؟ فأتاهم التوضيح بأنّ البطاقة الممغنطة هي بمثابة بطاقة الهوية التي يجب أن تبقى مع الناخب، وليست الورقة التي يضعها الناخب في صندوق الاقتراع…*تعتقد أوساط متابعة للوضع في واشنطن أنّ المسارات التي بدأت في التحقيقات حول الرئيس الأميركي لن تتوقف ولن يبتّ بها سلباً أو إيجاباً، بل ستبقى سيفاً مسلطاً على رأس الرئيس لفرض التنازلات عليه، عندما يخرج عن حسابات مصالح اللوبيات الممسكة بالتحقيق وبالقرارات الكبرى. وقالت المصادر إنّ الوصول لطلب التحقيق مع الرئيس بعد صهره ووزير العدل يعني استدعاءه للاستماع كلما تطلّب الأمر هزّ العصا بوجهه