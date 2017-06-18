لا تقومي بهذه الأمور... كي تحافظي على حبيبك!

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عندما تقع المرأة في الحب تبذل جهوداً كثيرة لتظهر حبها، كما إنها تتوقع في المقابل أن يقدم الطرف الآخر على بعض الخطوات المميزة.ومما لا شك فيه أن الحب غير المشروط هو أساس العلاقات العاطفية الناجحة، إلا أن التوقعات "الأنانية" التي قد ترسمها المرأة في عقلها وتطلبها من حبيبها قد تسبب دمار هذه العلاقة.من هذا المنطلق سنعرض في ما يلي بعض الأمور التي لا يجب أن تطلبها المرأة "الذكية" من حبيبها كي تحافظ عليه.-الابتعاد عن عائلته وأصدقائه: على المرأة أن تعلم أن أصدقاء وعائلة حبيبها مهمون كثيراً بالنسبة له، لذلك فإن محاولة إبعاده عنهم قد يشعره بالألم.-​أن تكون محور حياته: قد تتوقع المرأة أن تكون هي وحدها محور حياة حبيبها، كما إنها قد تظن أنه يجب أن يدفع نفقاتها ويبقى دائماً بجانبها. إلا أن المرأة الحكيمة يجب أن تعتمد على نفسها وتقدّر الرجل الذي يعتني بها من دون أن تطلب منه ذلك لأنها في الواقع قادرة على رعاية نفسها.-محاولة تغييره: يعتبر تقبّل الشريك بعيوبه وحسناته جزءاً أساسياً في عيش علاقة عاطفية ناجحة، على المرأة أن تساعد حبيبها على أن يكون على طبيعته وأن تحبه كما هو، كي لا يشعر بضغوط نفسية قد تؤدي الى الانفصال.-طلب تجاهل النساء الأخريات: تعتبر الغيرة من أكثر المشاعر الإنسانية انتشاراً والتي تتسبب بمشاكل عديدة بين البشر، وعلى المرأة أن تثق بشريكها وألا تضع عليه ضغوطاً وشروطاً بتجاهل النساء الأخريات.