طرق سهلة تساعدكم على اختيار البطيخ الألذ!

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خلال فصل الصيف يقوم الناس بشراء الفاكهة المنعشة للتلذذ بطعمها. ويعتبر البطيخ من بين أنواع الفاكهة الموسمية التي يتم تناولها في هذه الفترة من السنة.ولكن قد يعاني البعض من مشكلة ​في اختيار البطيخ الألذ الذي يتميّز بطعمه ومذاقه الحلو.من هذا المنطلق، سنعرض عليكم الطرق التي تساعدكم على اختيار البطيخ الألذ.-مراقبة البقعة الصفراء على حبة البطيخ: نلاحظ وجود بقعة صفراء على طرفي البطيخ، وكلما كانت هذه البقعة داكنة كلما كانت دليلاً على مذاقها الطيب. ويشار هنا الى أنه في حال كانت هذه البقعة بيضاء، فهذا الأمر إشارة الى أن حبّة البطيخ لم تنضج بعد إذ تم حصدها في وقت مبكّر.-البقع والخطوط البنية: هذه البقع والخطوط تؤثر سلباً على شكل البطيخ من الخارج، إلا أنها دليل على أن النحل قام بتلقيح زهرة البطيخ، بالتالي فهذا إشارة إلى طعم البطيخ الحلو.-اختيار حبّة البطيخ "الفتاة" أو "الصبي": عندما يقوم المزارعون بحصد البطيخ يقومون بتقسيمه الى ​قسمين "فتيات" و "صبيان". ويقال إن حبة البطيخ "الفتاة" هي التي تتميز بشكلها المستدير وهي لا تحتوي على الكثير من الماء، كما إن طعمها لذيذ جداً. على عكس البطيخ "الصبي" الذي يتميّز بشكله الممدود وباحتوائه على كمية كبيرة من الماء.-اختيار حبّة البطيخ المتوسطة الحجم: إن البطيخ الجيد هو الذي يتميّز بحجم متوسط.