هذه الصفات في شخصية المرأة... قد تزعج الرجل!

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عندما تشعر المرأة بالإعجاب تجاه رجل معيّن تسعى بكل ما تملك الى سرقة قلبه ​والفوز بحبه. وقد تنجح المرأة، بطرقها الخاصة، بأن تأسر الرجل وتوقعه في ​شباك حبّها.ولكن ما قد لا تعلمه هو أن هناك بعض الأمور والتفاصيل الصغيرة، الموجودة في شخصيات بعض الفتيات، قد تكون مصدر إزعاج للرجل.ما هي؟قلة الثقة بالنفس: يبحث الرجل عن المرأة التي تتميّز بثقتها في نفسها، ويشعر بالانزعاج كلما لاحظ أنها فقدت هذه الميزة.-التبعية وعدم الاستقلالية: يشعر الرجل بالانزعاج من المرأة التي تتكل بشكل كبير عليه. يحب الشاب أن يرى حبيبته قوية قادرة على اتخاذ القرار المناسب بنفسها.-المكياج: معظم الرجال يفضّلون الفتاة الجميلة الطبيعية، إذ إنهم ينزعجون من رؤية طبقات المكياج على وجهها.- الجدية: إن الجدية في بعض المواقف والأمور أمر ضروري جداً، إلا أن الرجل يحب أن تتميز حبيبته بروح مرحة.-اللامبالاة: كما النساء، يحب الرجال أيضاً أن تقوم حبيبتهم بالاهتمام بهم. إن الرجل يحب أن يسمع المجاملات والكلام الجيّد من شريكته.