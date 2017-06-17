هذه الصفات في شخصية المرأة... قد تزعج الرجل!

عندما تشعر المرأة بالإعجاب تجاه رجل معيّن تسعى بكل ما تملك الى سرقة قلبه والفوز بحبه. وقد تنجح المرأة، بطرقها الخاصة، بأن تأسر الرجل وتوقعه في شباك حبّها.
ولكن ما قد لا تعلمه هو أن هناك بعض الأمور والتفاصيل الصغيرة، الموجودة في شخصيات بعض الفتيات، قد تكون مصدر إزعاج للرجل.
ما هي؟
قلة الثقة بالنفس: يبحث الرجل عن المرأة التي تتميّز بثقتها في نفسها، ويشعر بالانزعاج كلما لاحظ أنها فقدت هذه الميزة.
-التبعية وعدم الاستقلالية: يشعر الرجل بالانزعاج من المرأة التي تتكل بشكل كبير عليه. يحب الشاب أن يرى حبيبته قوية قادرة على اتخاذ القرار المناسب بنفسها.
-المكياج: معظم الرجال يفضّلون الفتاة الجميلة الطبيعية، إذ إنهم ينزعجون من رؤية طبقات المكياج على وجهها.
- الجدية: إن الجدية في بعض المواقف والأمور أمر ضروري جداً، إلا أن الرجل يحب أن تتميز حبيبته بروح مرحة.
-اللامبالاة: كما النساء، يحب الرجال أيضاً أن تقوم حبيبتهم بالاهتمام بهم. إن الرجل يحب أن يسمع المجاملات والكلام الجيّد من شريكته.
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