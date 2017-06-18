تناولوا هذه الأطعمة... لمحاربة السرطان!

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غالباً ما نسمع عن نصائح تتمحور حول تجنب تناول أنواع معينة من الأطعمة لأنها قد تسبب الإصابة بالسرطان. إلا أننا قررنا أن نعرض عليكم في ما يلي أنواعاً أخرى من الأطعمة التي قد تحميكم من هذا المرض.ما هي؟-الجزر: وجدت دراسة أجريت على 120 ألف سيدة أن تناول من حصتين الى 4 حصص من الجزر في الأسبوع يقلل نحو 40 في المئة من نسبة خطر الإصابة بسرطان الرئة، وأن تناول 5 حصص أو أكثر يقلل هذا الخطر بنسبة 60 في المئة. ويشار الى أن الجزر يحتوي على الـ caroténoïdes، بما فيها مادة بيتا كاروتين، التي تتميّز بخصائصها المضادة للأكسدة ومحاربة الجذور الحرة والوقاية من السرطان.-العنب: إن العنب غني بمركبات الفلافونويد، وهي مواد مضادة للأكسدة تمنع ظهور بعض أنواع السرطان. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن عصير العنب فعّال أيضاً للوقاية من السرطان.- الثوم: وفقاً لدراسة أجراها باحثون من مركز مقاطعة جيانغسو في الصين، فإن تناول الثوم بانتظام يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة.-الفاصوليا: لفتت دراسات عديدة الى أن استهلاك الفاصوليا بشكل منتظم يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.-الفيتامين D: وجدت دراسات علمية مختلفة أن الفيتامين D قادر على تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان منها القولون والمستقيم وسرطان الثدي.