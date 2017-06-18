أسباب الأرق وفقاً إلى ساعات الاستيقاظ!

الإعلان

تنتج اضطربات النوم عن عوامل عديدة منها الإجهاد، التعب، التقدم في السن، تناول الأدوية، شرب الكحول.... إليكم الأسباب الكامنة وراء إصابتكم باضطرابات النوم والأرق وفقاً للساعات:إذا كنتم تعانون من مشاكل النوم بين الساعة 9 و11 مساءً فذلك يدل على شعوركم بالتوتر.إذا كنتم تستيقظون ما بين الساعة 11 مساءً والواحدة فجراً فذلك نتيجة إصابتكم بخيبة أمل عاطفية.الاستيقاظ ما بين الساعة الواحدة والثالثة فجراً يكون عادة نتيجة غضب شديد ما يدفع الفرد إلى الشعور بالأرق وشرب المياه.الاستيقاظ من النوم بين الساعة الثالثة والخامسة يشير إلى حزن شديد والشعور بالتعب الناتج عن الرئتين. تنفسوا جيداً وصلّوا حتى النوم من جديد!أما سبب الاستيقاظ بين الساعة الخامسة والسابعة فجراً يدل على مدى قساوة الفرد وتخليه عن العواطف.