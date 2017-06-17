نصائح ضرورية للعناية بالبشرة أثناء الحمل!

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مما لا شكّ فيه أنّ الحمل يُحدث تغيرات كثيرة في جسد المرأة تترافق مع التغيرات الهرمونية التي تؤثر طبعاً على بشرة المرأة ورونقها.تصبح السيدة الحامل عرضة للكثير من المشاكل على نطاق البشرة أبرزها:ظهور حب الشباب بسبب زيادة إفراز هرمون البروجسترون.جفاف البشرة بسبب فقدان المياه نتيجة تغير مستويات الهرمونات.تصبغات البشرة تزيد بنسبة كبيرة وذلك بسبب هرمون الميلانين.ظهور علامات التمدد مع زيادة الوزن.لتفادي هذه المشاكل ما عليكِ سوى اتباع روتين جمالي استثنائي لفترة الحمل، يتضمن الخطوات التالية:اختيار مستحضرات التجميل بعناية نظراً لزيادة حساسية الجلد خلال فترة الحمل. يجب أن تكون المستحضرات طبيعية وهيبوالرجينيك وخالية من الكحول، العطور والمواد الحافظة.القيام بتقشير منتظم ولطيف للبشرة مرة في الأسبوع لإزالة الخلايا الميتة والشوائب التي تتراكم في المسام وبهدف تجديد الخلايا وتعزيز الأوكسجين في البشرة.ترطيب البشرة بشكل مكثف وشرب بين 1.5 و2 لتر من المياه يومياً. طبّقي الزيوت النباتية اليومية أو الكريمات المغذية يومياً.عدم التعرض لأشعة الشمس والحرص على تطبيق كريم واقي بمؤشر حماية لا يقل عن الـ 50.إزالة شعر الجسم من خلال الماكينات الالكترونية تفادياً لتهيج البشرة.