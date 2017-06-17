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17 حزيران 2017
17/06/2017 02:38:33
وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول: المملكة لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها
وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول: المملكة لا يمكن أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية على أراضيها
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LBCI News Lebanon
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