طقس صيفي يسبق التقلبات الجوية والأمطار

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يستمر طقس صيفي رطب في الأيام المقبلة، والحرارة مستقرة وحول معدلاتها الموسمية لمثل هذه الفترة من السنة، مع احتمال تقلبات جوية مع امطار متفرقة يوم الأربعاء المقبل.- اليوم السبت: طقس صيفي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء قليلة السحب مع احتمال تشكل ضباب على الجبال خاصة القريبة من السواحل، الحرارة تتراوح على السواحل بين ٢١ و ٣٠ درجة.- الأحد: طقس صيفي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء قليلة السحب مع احتمال تشكل ضباب على الجبال، مع استقرار الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢١ و ٣٠ درجة.- الاثنين: طقس صيفي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء قليلة السحب مع احتمال تشكل ضباب على الجبال، مع استقرار الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢٢ و ٣٠ درجة.