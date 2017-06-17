طقس صيفي يسبق التقلبات الجوية والأمطار

يستمر طقس صيفي رطب في الأيام المقبلة، والحرارة مستقرة وحول معدلاتها الموسمية لمثل هذه الفترة من السنة، مع احتمال تقلبات جوية مع امطار متفرقة يوم الأربعاء المقبل.
طقس اليوم والأيام المقبلة على الشكل التالي:
- اليوم السبت: طقس صيفي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء قليلة السحب مع احتمال تشكل ضباب على الجبال خاصة القريبة من السواحل، الحرارة تتراوح على السواحل بين ٢١ و ٣٠ درجة.
- الأحد: طقس صيفي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء قليلة السحب مع احتمال تشكل ضباب على الجبال، مع استقرار الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢١ و ٣٠ درجة.
- الاثنين: طقس صيفي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء قليلة السحب مع احتمال تشكل ضباب على الجبال، مع استقرار الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢٢ و ٣٠ درجة.
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