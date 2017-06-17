الحساب توقف لبعض الوقت

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LBCI News Lebanon

أعلنت شبكة الجزيرة أنها استعادت حسابها الرئيسي باللغة العربية على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بعد تعرض للإيقاف لبعض الوقت.



وقالت الجزيرة على أحد حساباتها الأخرى على "تويتر" تنقل من خلاله الأخبار العاجلة "نلفت عناية متابعينا إلى أن حساب #الجزيرة في تويتر (‭@ajarabic‬) متوقف حاليا بسبب ما يبدو أنها حملة منظمة ويجري عمل اللازم لإعادته للخدمة".

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قبل أن تنشر تغريدة اخرى تعلن من خلالها استعادة الحساب بعد مرور بعض الوقت.



والجزيرة هي المحطة الفضائية الرئيسية التي تبث من قطر التي نشبت بينها وبين دول عربية اتهمتها بصلات بالإرهاب أزمة تهدد استقرار المنطقة.